¡Indignante! Dori Myers, profesora de Ciencias Sociales en The New School for Leadership and the Arts, fue arrestada en Nueva York (Estados Unidos) tras ser acusada de practicarle sexo oral a su propio alumno de 14 años, según informa el medio The Sun.

El suceso habría ocurrido en noviembre del año pasado en el alto Manhattan. Por ello, es acusada bajo los cargos de acto sexual criminal en segundo grado y por atentar contra el bienestar de un menor de edad.

Myers, quien vive en Rockland County donde su esposo en un oficial de la ley, negó todas las acusaciones y fue declarada "inocente" por su abogado Andrew Stoll.

El abogado dijo: " Solo basta la acusación de una persona para realizar un arresto en esta ciudad y ella es una ciudadana modelo que intenta limpiar su nombre".

La maestra, por otra parte, ha borrado varias fotos y tuits de sus redes sociales, en donde se evidenciaba un comportamiento algo inapropiado para su cargo. Eliminó fotos donde sostenía una botella de champaña y otra donde utilizaba un polo con la frase " el whisky me pone loca".