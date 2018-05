Violencia en ' Esto es guerra '. Fabio Agostini lanzó casco a Rafael Cardozo tras perder en una competencia frente al brasileño.

La jornada del reality se inició con disputas verbales entre ambos integrantes del programa. El español no consiguió controlar su furia y arremetió contra su compañero.

Mathías Bivrio y María Pía Copello, conductores del programa, se sorprendieron tras inesperada reacción del novio de Mayra Goñi.

"No has tenido que reaccionar así" , expresó Brivio bastante aturdido tras la escena. En tanto, la producción del espacio no dio importancia al fuerte acontecimiento y pasó a la siguiente ronda de juego en el espacio de competencias.

Mira el video en donde Agostini pierde el control y se excede con Cardozo.