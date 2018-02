Dorita Orbegoso criticó duramente a Rosángela Espinoza , a quien calificó como un personaje sin talento en el mundo de la televisión. Además, le pidió soportar las críticas que se dan a diario en el espectáculo.

“Solita tendrá que pisar tierra porque su carrera está de capa caída. Que pise tierra, tendrá que aprender a lidiar con los comentarios. Es una chica que no tiene talento, más allá de solo ser una chica que se toma fotos, no es conductora, ni actriz, ni animadora, ni tampoco es modelo, porque mide 1.30 c.m. creo", manifestó la ex bailarina.



Sin embargo, las críticas de Orbegoso irían más allá. "Creo que tantas extensiones le atrofian un poco el cerebro, hay que bajarle 5 kg de pelo porque le jala las ideas y le está atrofiando un poquito el cerebro”, sentenció.

Señaló además que no se arrepiente de haber cuestionado su reingreso a 'Esto es guerra' pese al "berrinche" que protagonizó con Yahaira Plasencia en una mediática pelea televisiva.



"El público merece respeto, hay que tener modales. No me parece que una persona agreda físicamente a otra en un horario de protección al menor regrese a un programa, cual es visto por niños” , expresó Orbegoso de manera contundente.



Las declaraciones de Dorita Orbegoso se dieron durante un desfile en Tarapoto, en el que también participó Rosángela Espinoza. Se supo que esta última habría pedido a los organizadores no desfilar a su lado al sentirse incómoda con su presencia.