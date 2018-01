Dolores O'Riordan, vocalista 'The Cranberries', murió a los 46 años [VIDEO]

Una trágica noticia dejó conmocionados a los seguidores de Dolores O'Riordan , vocalista de la banda The Cranberries . Ella falleció de forma repentina, según informaron medios irlandeses.

El medio inglés The Telegraph publicó que Dolores habría muerto hoy en Londres. La cantante estaba en esa ciudad para realizar una breve grabación musical.

Los familiares han exhortado a la prensa que prefieren tocar este tema con la mayor privacidad posible debido a que se sienten desolados al escuchar está terrible noticia.

Dolores Mary Eileen O'Riordan Burton nació en Irlanda y saltó a la fama al formar parte de la banda de rock The Cranberries. Fue en la década de los 90' que debutan con el álbum debut, Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?

Los temas más sonados de O'Riordan fueron Dreams, When You're Gone, Zombie, Animal Instict, Ode To My Family, Just My Imagination entre otros grandes temas.