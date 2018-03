Incredulidad y luego dolor. Los ex compañeros de David Astori , en el Cagliari se enteraron en el campo y a solo minutos de que comience su encuentro ante el Genoa que su amigo había fallecido.

Según imágenes del Canal Cuatro de España, el árbitro y los asistentes comunican a los jugadores que su ex compañero, quien militó en el Cagliari de 2008-2014 acababa de fallecer en circunstancias desconocidas .

Es así que uno a uno es invadido por la sorpresa y el dolor. Desde las tribunas, los hinchas no entendían por qué tanta conmoción.

"Con nuestra camiseta has realizado tus sueños, has marcado con la Selección, has sido nuestro valiente capitán. Has sido amado por nuestra gente y has amado nuestra tierra (Cerdeña). Ciao Davide", fue el mensaje publicado por el Cagliari en su cuenta de Twitter,



Tras conocer la noticia, el partido se suspendió, al igual que los otros seis que se iban a jugar hoy en la Serie A.

Davide Astori

DATO

- Tras jugar en el Cagliari, Astori jugó por la Roma por una temporada hasta aterrizar en la Fiorentina, donde llegó a ser capitán.