Daniella Pflucker utilizó sus redes para hacer una grave denuncia en contra del actor y comediante Guillermo Castañeda . La actriz peruana señaló haber sido "manipulada y abusada" por la ex figura de 'Los Cinéfilos'.

La actriz conocida por su participación en ' Así es la vida ' aseguró que fue víctima de Castañeda, a quien acusa de violentarla tanto sexual como psicológicamente, desde que empezó su relación, la misma que inició cuando ella tenía 19, y él, 30.

"Yo me enamoré mucho de alguien a quien admiraba desde los 13 años. Cuando tenía 19 y él 30 me hizo creer que sentía lo mismo por mi y que por ese amor que yo tenía, estaba prácticamente en la obligación de demostrárselo, de buena o mala manera. Esto fue lo que me pasó en octubre y noviembre del 2016: Fui manipulada y abusada por el actor y comediante Guillermo Castañeda", indicó en su plataforma social.

En su extenso mensaje, Pflucker aseguró además que calló todo este tiempo porque sentía culpa.

"Intenté acomodarme a su versión sin mencionar nunca que fui violentada tanto sexual como psicológicamente , le creí que era mi culpa, que era mi culpa por quererlo, por aceptar tomar un helado con el, por creer cada una de sus palabras, por no preguntar si él estaba con alguien más. Porque se sintió en el derecho de usar mi cuerpo de la manera más egoísta", expresó.

CARTA NOTARIAL



Natalia Paulinich, representante del actor, anunció a Perú.21 que enviarán una carta notarial a Dani Pflucker buscando que se rectifique. De no ser así, Paulinich no descartó interponer una denuncia contra Pflucker.

