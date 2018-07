Parte de los trabajos que realiza la Municipalidad de Lim a para la construcción de un malecón de 5 kilómetros en la Costa Verde se ha convertido en un riesgo para los peatones y deportistas que a diario acuden a esta zona de la capital. Y es que, a falta de espacio y señalización, las personas se ven obligadas a caminar por la autopista.

Esto ocurre, por ejemplo, en la playa Redondo, en Miraflores. Ahí no se ha contemplado un espacio para el tránsito de personas, por lo que estas deben caminar entre los vehículos que se desplazan entre 70 y 80 kilómetros por hora.

Durante un recorrido que hizo Perú21 por la playa miraflorina, nos encontramos con ciudadanos que caminaban por la pista. “No me queda otra, aquí la obra está cercada y no han puesto un camino para que podamos pasar. Hace unos minutos, casi me atropella un camión”, sostuvo Gilberto Baez cuando se dirigía hacia San Isidro.

Asimismo, Jorge Salazar, quien acostumbra trotar a lo largo del circuito de playas, señaló: “No pueden hacerle esto a los que hacemos deporte. Aquí no hay vía auxiliar, no nos queda de otra que utilizar la pista y arriesgarnos”, señaló.

Asimismo, en las playas Tres Picos, Waikiki y Punta Roquitas, la ciclovía y el paso peatonal se han visto interrumpidos temporalmente debido a las construcciones.

Otro problema es que por esta zona no hay puentes peatonales y las personas no tienen cómo trasladarse hacia el otro lado de la vía rápida. En San Isidro y Barranco se comenzaron a construir seis puentes. De estos, apenas dos están operativos.

EN CAMINO

Carlos Bringas, gerente general de Emape, informó que en la playa Redondo existe un área de 25 metros –muy cerca de la orilla del mar– en la que se colocarán muros de concreto para evitar que las mareas afecten la pista y la vía peatonal.

Bringas señaló que en la zona se han producido actos de vandalismo. Dijo que habían derribado vallas, cercas y, además, “han atentando contra lo avanzado sin pensar que esta obra se complementará con la ampliación de la Costa Verde hasta el Callao”.

TENGA EN CUENTA



* El nuevo malecón de la Costa Verde comprende un paseo peatonal, una ciclovía y una franja intermedia donde habrá bancas y pérgolas.

* Respecto a los puentes inconclusos, la comuna dijo que no pueden ser intervenidos debido a que hay un proceso de arbitraje pendiente.