El bombardero se quedó municiones. Claudio Pizarro está tan cerca, pero a la vez tan lejos, de cumplir el sueño de todo futbolista: ir a un Mundial. La selección peruana ya está en Rusia 2018 y él sabe que solo podrá ser parte del equipo si comienza a tener continuidad en su club.

En una entrevista para Canal N, Pizarro confesó que le apenó no poder estar presente en los partidos de repechaje contra Nueva Zelanda. "De una manera sí, pero, de otra, no. Yo sabía que no estaba al 100%", dijo el atacante del Colonia.



"Alentando como hincha cuando uno no puede estar en la cancha y una alegría inmensa por supuesto ver al equipo", se refirió al respecto del nuevo rol que le toca vivir al no ser convocado por Ricardo Gareca.

También señaló que ha tenido un poco de mala suerte con las últimas lesiones sufridas. "No he podido jugar como me hubiera gustado y lo peor de todo es que cada vez que me estoy sintiendo bien me pasa algo".

" Me da pena no poder estar en el equipo y no aportar y ayudar, porque el equipo está ahora en una situación complicada en la tabla de posiciones y necesitamos sumar", finalizó en relación al momento difícil que vive su club en la Bundesliga ¡Tiene que jugar para llegar a Rusia!