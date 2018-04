A lo largo del tiempo, el actor y comediante mexicano, Eugenio Derbez , y sus hijos, desde Aislinn hasta Aitana, han conformado el clan familiar más famoso y querido del país azteca.

Y aunque los herederos del conocido protagonista de 'La familia P. Luche' son todos de madres distintas —de quienes se sabe ya que han preferido mantener un perfil bajo, excepto la actriz Victoria Ruffo —, lo cierto es que ellos han demostrado ser muy unidos tanto en lo privado como en lo público.



AISLINN DERBEZ



Primera hija del showman mexicano. La concibió con Gabriela Michel durante su matrimonio que duró poco, entre 1986 y 1987.

VADHIR DERBEZ



Poco se sabe en torno a la relación que el actor tuvo con Silvana Prince, madre de Vadhir Derbez. Lo cierto es que, cuando ella le anunció a la estrella azteca que sería padre por segunda vez, a este no le agrado la idea. Al menos así lo dio a conocer el propio Vadhir, quien, de paso, dijo que no le molesta ser el hijo no deseado de papá. Todo transcurrió en la década de los 90.

JOSÉ EDUARDO DERBEZ



Este es el hijo que el rey de la comedia televisiva mexicana tuvo con Victoria Ruffo, en 1992. La pareja se mantuvo unida hasta 1996 luego que la actriz denunciara que Derbez la engañó celebrando una boda falsa con ella.

El hijo de la famosa actriz Silvia Derbez, por su parte, comentó que ella utilizó este argumento para quitarle la custodia de su hijo y que nunca hubo boda y que Ruffo lo sabía perfectamente.

