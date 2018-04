La cantante Christina Aguilera siempre ha disfrutado lucirse con diferentes looks. Así, sus seguidores la han visto angelical y otras veces provocativa. También con maquillaje y esta vez... sin maquillaje.

A sus 37 años y tras haber sido madre de dos pequeños niños, la artista se animó, por primera vez, a mostrarse al natural en la revista Paper.

La sesión fotográfica se llama 'Transformación' y la cantante de ascendencia ecuatoriana se muestra sin delineador y sin rímel. Las postales también revelaron las pecas que adornan su rostro.

"Soy una artista, esa es mi naturaleza. Pero estoy en una etapa, incluso en mi música, que me siento liberada de poder despojarme de todo y apreciar quien soy y mi belleza natural" , manifestó sobre la sesión.

Pero esta faceta es temporal, según aclaró la intérprete estadounidense. "Déjame ser clara, no nos confundamos, soy una mujer a que le gusta tener la cara cargada de maquillaje", señaló.

hi mom @papermagazine #Transformation #xtinaPAPER Una publicación compartida de Christina Aguilera (@xtina) el 26 Mar, 2018 a las 10:59 PDT

Aguilera manifestó, por otra parte, que es una mujer a la que le gusta experimentar e ir contra la corriente. "No tengas miedo de ir contra la corriente y no temas a la crítica que te aparecerá en el camino. Ese consejo puede ser útil para cualquier persona, ya sean artistas o no", precisó.

Y para quienes cuestionan sus sucesivos cambios de imagen, Aguilera envió este mensaje. "Siempre habrán trolls o personas que tiene su propia definición e ideales de belleza".