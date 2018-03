Celia Lora, hija del famoso rockero Álex Lora, volvió a sorprender en Instagram al lucirse en atrevidos bikinis y ropas de baño.



La engreída del artista mexicano pasó el fin de semana en playa El Carmen, y desde allí compartió con sus más de 500 mil seguidores, unas postales que encantaron en redes sociales.

Lora sorprende con su anatomía en medio de clubes, hotel, playas y reservas naturales.

Al parecer, la heredera del líder del Tri disfruta de mostrarse al natural. Incluso, ha posado para la afamada revista Playboy México en un par de oportunidades.

“Cada vez que engordo todo se me va al ‘chicharrón’, así que no tengo ninguna dieta, me siento muy feliz y creo que lo proyecto en las fotos”, señaló en El Gráfico de México en torno a su exhuberante figura.

ENVUELTA EN MUERTE



Celia Lora pasó momentos difíciles cuando, en 2010, fue envuelta en la muerte de una persona en México debido a un accidente automovilístico.

La policía concluyó que Lora iba en el asiento como copiloto, y la dejó en libertad. No obstante, se supo que el grado del alcohol en su cuerpo cuando la arrestaron era superior al permitido.