Cecilia Bracamonte y Flor Polo protagonizaron tenso momento en entierro de Augusto Polo Campos [VIDEO]

La cantante criolla Cecilia Bracamonte y Flor Polo vivieron un tenso momento durante el entierro del compositor peruano Augusto Polo Campos , quien murió el pasado miércoles, informó el programa ‘En boca de todos’.

En las imágenes presentadas por el programa se ve a Cecilia, Flor Polo, Susy Díaz y otros familiares rodeando el féretro del músico. Minutos después se escucha decir a Flor: “Estamos tristes señora. Disculpe, estamos tristes”.

Al parecer, a Cecilia Bracamonte le habría fastidiado que la hija de Susy Díaz protagonizara dramáticas escenas de dolor frente a las cámaras de televisión y le habría reclamado por su comportamiento.

Tras el incómodo momento, la cantante criollo dejó entrever su molestia ante las cámaras de ‘En boca de todos’.

“Conocí mucho de la vida a través de él (Augusto Polo Campos)... a grandes personajes de los que me nutrí para mi futuro. A Dios gracias, en ese tiempo hubo artistas de verdad, no eran prefabricados ni nada como se ve ahora, ni tanto 'figuretismo'. A parte de eso, me deja a mi hija, que es lo más importante”, expresó Cecilia.

La que fue más clara acerca del incidente fue la ex congresista, Susy Díaz, quien mostró su fastidio por la reacción de Cecilia ante el llanto de su hija.

“Si le viene a decir ‘por qué llora’ o ‘que no llore’.... pero uno llora porque se murió el papá, es doloroso y tiene que llorar. Le dije (a Flor): ‘el inteligente ignora, el bruto reclama, más bien me hizo caso y se calló”, señaló molesta Susy Díaz.