Cathy Saenz ganó juicio a ‘Peluchín’ en segunda instancia por difamación 

La productora de ‘Combate’, Cathy Saenz ganó el juicio al conductor de espectáculos, Rodrigo González ‘Peluchín’, así lo confirmó hoy en una conferencia de prensa.

El conductor de ‘Amor, amor, amor’, no solo tendrá que pagarle 15 mil soles de reparación civil a Cathy sino que también deberá pedirle disculpas públicas.

Como se recuerda, Cathy Saenz demandó por difamación a ‘Peluchín’ por tildarla como ‘Candy Mamacha’ y asegurar que había atrasado a la actriz Tula Rodríguez, deslizando que pudo tener algo con Javier Carmona.

“Hemos ganado en segunda instancia. Sé que presentaran una nulidad para la reparación civil, está entre 12 o 15 mil soles, pero lo que menos me preocupa es la plata. Lo que sí quiero es que pida disculpas. En primer y segunda instancia la jueza ha ordenado que pida disculpas por la cantidad de tiempo que me difamó”; aseguró Cathy en una conferencia de prensa.

“Él utilizó mi nombre y lo convirtió en una burla sino también porque uno de los personajes que hice que es la ‘Mamacha’, que fue un personaje que me ayudó a conectarme con el público le puso un sobrenombre que hasta ahora no he podido hacer cosas extras. Me ha perjudicado y sobre todo mi imagen”, se quejó la productora.