Daniela Sarfati y Óscar López Arias se han convertido en unas de las parejas más estables del espectáculo local. Pero el camino recorrido no ha sido fácil: se casaron, se divorciaron y volvieron a juntarse.

"Ese tiempo me sirvió para encontrarme a mí misma. Nos separamos, cada uno tuvo sus historias... Esa sensación de firmar un divorcio, es raro. Ahora, puedo decir que no es necesario (casarse)... a fin de cuenta, para un compromiso no necesitas un papel. Yo no me vuelvo a casar" , aseguró Sarfati a radio Capital .

Óscar López Arias, por su parte, apoyó a su pareja en sus declaraciones y agregó que "tuvimos un divorcio vacaciones largo, con papel y todo, y eso nos llevó a tomar aire y hacer cada uno con su vida, lo que quiso. Desde hacer terapia, viajes, descansos, conocer gente y más. ¿Sirvió? ¡Claro que sí!".

Tras lo vivido después de su separación, la actriz peruana señaló que, el momento que eligieron para unir su vida en matrimonio, no fue el indicado. "Creo que, en una etapa de nuestra vida, cada uno tenía sus inseguridades y parte de eso, eran los celos. Juntos no nos sentíamos seguros. No era el momento (de casarnos)" , expresó.

"UNA NOVIA BONITA"



Para finalizar, el actor reveló un detalle de cuándo conoció a la actriz y madre de su menor hijo. "Me dije: 'algún día tendré una novia tan bonita como ella" , expresó el conductor de 'Te veo a la una', en TV Perú, sin imaginar que tendría una vida a su lado.