'Carloncho' sobre Rosángela: "Lo importante es respetarse y respetar lo vivido" [VIDEO]

Luego que se especulara que la relación entre Rosángela Espinoza y ‘ Carloncho ’ fue armada, el comunicador radial salió al frente para defenderse.

“No he visto nada de eso, busquen al abogado que redactó esa ‘vaina’. No tengo que dar fe de nada, ni me importa. Estoy enfocado en mi trabajo, que hablen qué voy a hacer”, señaló ‘ Carloncho’ para América Espectáculos.

El conductor de ‘En boca de todos’ aseguró que no le molesta que lo sigan vinculando con Rosángela Espinoza, sin embargo recalcó estar en desacuerdo con las personas que sobreexponen su vida sentimental utilizando un banner publicitario detrás.

“Lo importante es respetarse y respetar lo vivido, la vida va continuar... Sigo pensando que hay cosas en televisión que me parecen un exceso. Yo no voy a caer en el exceso de estar hablando de mi vida privada con un banner (publicitario) detrás, intentando sacar imágenes y audios. Siempre he criticado que la gente haga de su vida un negocio”, puntualizó ‘Carloncho’.