Carla Morrison reveló que fue víctima de abuso sexual cuando tenía 5 años

La cantante y compositora mexicana, Carla Morrison , reveló que fue abusada sexualmente cuando solo tenía 5 años de edad. Lejos de ir a terapia psicológica para superar el traumático episodio, su madre decidió encaminarla hacia el arte.

“Mi mamá en vez de mandarme al psicólogo o a terapia, porque en esa época no había esa cultura de terapia, me llevó a clases de arte porque sabía que me gustaba mucho. Entonces me metió a manualidades, a poesía, a creación de cuentos, como que yo me resolví en el arte”, confesó la representante de pop alternativo.

La intérprete de 'Déjenme llorar' pidió a las víctimas buscar ayuda ya que, considera, que el abuso de menores siempre va a ocurrir.

“Finalmente es algo que pasa muchísimo, no se habla porque obviamente es algo delicado, algo personal y lo que puedo decir es que todo va a estar bien y hay que buscar terapia”, señaló.