En agosto del 2016, la joven cantante venezolana Reymar Perdomo vivía una intensa etapa de su vida al concursar en el programa 'Súper Sábado Sensacional'. Dos años después, fue empujada por la crisis de su país a dejar su hogar y migrar al Perú.

A raíz de esta dolorosa experiencia, la artista llanera compuso el tema ' Me fui', que está causando sensación en redes sociales, especialmente en YouTube donde diversos compatriotas han colgado el video de su tema.

En los videos se ve a la joven en el parque John F. Kennedy de Miraflores cantando con gran pasión el tema que cuenta la historia de su autoexilio en el Perú junto a un grupo de sus compatriotas.

"Obligaba a mis ojos a no ver la realidad, creando excusas para no escuchar. Yo me escudaba no reaccionaba pero tarde o temprano me tenía que marchar. Y mi madre me ayudó al vacío me lanzó, me dije: 'Mi negrita, es con buena intención pues soy tu madre y te quiero ver volar muy alto, y no lo harás si te tengo entre mis brazos", dice la primera parte de la canción.

"Me fui, con mi cabeza llena de dudas, pero me fui. Aquí estoy creyendo en mí, acordándome de todo aquello que fui", se escuchar cantar a Reymar, quien rompe en llanto, casi al final del tema, por la intensidad de los recuerdos que la invaden.

En el canal de Grecia MsK, el video cuenta con más de 72 mil reproducciones.