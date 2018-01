Brunella Horna sacó cara por Renzo Costa: “¡Que sea feliz!” [VIDEO]

La joven empresaria Brunella Horna sacó cara por su ex pareja, Renzo Costa , luego que lo criticaran por salir con una joven de 19 años de origen arequipeño.

Esto ocurrió durante el programa ‘Espectáculos’, donde presentaron imágenes del empresario con una nueva pareja.

“Creo que uno tiene que ser feliz. Si Renzo está feliz con esa chica, que dicen que es de Arequipa, que sea feliz. Es una persona que hace las cosas bien, que ayuda muchísimo. Yo lo he acompañado tantos años y he visto toda la ayuda que hace, hasta tiene una fábrica en la cárcel. Yo pude tener mil problemas con él pero no voy a negar que es una buena persona”, dijo Brunella Horna.

Esta férrea defensa del empresario de cueros desató las risas entre los conductores del programa 'Espectáculos'. Gino Pesaressi señaló que esta actitud refleja que la joven ya superó su relación con Renzo.

“Eso se llama superación. Cuando hablas bien de tu ex es porque ya lo olvidaste. Te veo bien ‘Brunellita”, precisó entre risas el ex ‘chico reality’.