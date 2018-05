Millones de seguidores del príncipe Harry de Inglaterra y su novia, la actriz Meghan Markle , esperan con ansías la celebración de su boda real para este sábado 19 en la capilla San Jorge del Castillo de Windsor . Tal y como ocurrió en pasados matrimonios de la Realeza, este casamiento también se emitirá en vivo por televisión.

Importantes televisoras a nivel mundial han dispuesto una cobertura que incluye desde el final de los preparativos, el arribo de los protagonistas de la ceremonia, hasta la primera aparición de la pareja como recién casados.

#meghanmarkle #princeharry Una publicación compartida de Meghan Markle (@meghanmarkle__) el 28 Abr, 2018 a las 11:51 PDT

Según tu ubicación geográfica, conoce los horarios y canales donde podrás seguir en vivo la boda real.

En América Latina:

La ceremonia se podrá seguir en directo en la señal de E! Entertainment (TV por cable)​.

México, Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 4 a.m.

​Argentina y ​Chile: 6 a.m.

En España:

Canal DKISS.

A partir de las 11 a.m (hora España).

Comentarios: Marta Robles, Marc Giró y Carlos García Calvo.

En Estados Unidos:

Canal: CBS (también tendrá un streaming en su página web)

Canal: NBC , cobertura en directo en "The Today Show"

Canal: BBC America (con streaming en su página web)

Horarios:

Zona ET: 5 a.m.

Zona PT: 2 a.m.