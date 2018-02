Angie Arizaga dejó boquiabiertos a sus seguidores con su cambio de look

La ‘guerrera’ Angie Arizaga regreso al reality ‘ Esto es guerra ’ totalmente renovada y sorprendió a sus seguidores con un gran cambio de look.

Arizaga dejó atrás sus cabellos lacios para dar paso a los rulos abundantes y rubios. Ella recibió halagos de los conductores del reality María Pía Copello y de Mathías Brivio. También de los jurados invitados Carlos Cacho y Rebeca Escribens.

“Está lindo el look. Me encanta porque es lo que se usa, es la tendencia mundial. Los crespos vienen con todo... ¡Olvídate de la plancha! La mujer peruana debe de ser crespa, ondeada, eso es lo que me encanta”, señaló Carlos Cacho en el programa en vivo.

Rebeca aprovechó la presentación de Angie para preguntarle si aún tenía una relación amorosa con Nicola Porcella. A lo que la ‘guerrera’ respondió: “Sí, (seguimos). Nicola sabe que lo amo. Después de tantos años se ha formado algo lindo, y ahora nuestras familias están unidas”.