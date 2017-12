¡Habló fuerte y claro! Andrés Hurtado se presentó nuevamente en CNN y anunció que llevará su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos . El conductor aprovechó su aparición en este canal para hablar sobre su detención en Venezuela .

El conocido 'Chibolín' fue arrestado en el aeropuerto de Caracas, después de que se le negara la salida de 130 niños para que se reencuentren con sus padres. Afortunadamente, logró su liberación menos de un día, y regresó al Perú.

En conversación con el periodista Guillermo Arduino, en el programa 'CNN Encuentro', el padre de Yosetty Hurtado, se pronunció sobre la situación que vivió. Aquí, relató que fue la ONG 'Unión Venezolana' la que le solicitó ayuda para trasladar a niños venezolanos a Perú.

“La ONG me trae a todos sus padres a mi canal, Perú le abre las puertas a todos los venezolanos por la difícil situación que pasan”, explicó Hurtado, brindando detalles de lo ocurrido.

“Los permisos están firmados por los propios padres y tienen validez legal en Perú y en Venezuela. Ellos iban a rencontrase con sus padres en Perú, pero en el trayecto estaban a cargo de 14 personas de la ONG de Oscar Pérez”, manifestó.

“Cruzo migraciones y también cruzan 18 niños. Vienen miembros del servicio secreto, me arranchan el celular y me quitan el pasaporte y dicen él es. Entre 20 hombres me llevan a migraciones y me llevan a otro cuarto y me torturan. Y me dicen: Tú no vas a salir nunca a este país”, agregó.

El conductor de 'Porque hoy es sábado con Andrés' también confirmó que no se arrepentía de haber intentado ayudar a familias para que puedan reencontrarse. Al finalizar la entrevista, señaló que llevará su caso a juicio.