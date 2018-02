Este es el drama que vive Andrea San Martín porque Lizarzaburu no visita a su hija [VIDEO] La ex modelo mostró su deseo de que el ex ‘chico reality’ visite a su pequeña que no ve hace más de dos meses.

- / - “Yo no quiero alejar a mi hija de su papá. Yo amo que la ame, mi hija sane decir su apellido completo”, dijo Andrea San Martín. (Latina) - / - Andrea San Martín lloró porque le entristece que Sebastián Lizarzaburu no ve a su hija desde hace meses. (Latina) - / - Andrea San Martín y Sebatián Lizarzaburu están enfrentados por un juicio de alimentos que la ex modelo le interpuso al popular 'Hombre roca'. (USI) - / - San Martín confesó que la situación que vive con Sebastián Lizarzaburu abrumadora. (@andrea_san.martin)

- / - "Acá hay una madre con el corazón roto porque un tipo tan descarado puede contestar el teléfono y decir que él vive una vida feliz y tranquila cuando hace tres meses que no ve a su hija”, dijo fastidiada Tilsa Lozano.(Facebook: @tilsalozanofansofficial) - / -