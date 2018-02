El modelo dominicano, Erick Sabater enfureció contra su ex pareja Michelle Soifer , luego de que ella lo amenazara con contar todo lo que sabe sobre él.

“Pronto diré la verdad, así que Erick Sabater déjame tranquila. Búscate otra persona con quien generar tu prensa... Yo hablaré absolutamente todo, y dejaré callados a todos y eso va para ti también. Déjate de estar lloriqueando que te engañaron porque la máscara se te caerá”, dijo Michelle Soifer en su red social hace unos días.

Enterado de sus declaraciones, Erick Sabater explotó en plena entrevista en el programa ‘Espectáculos’ de Latina y aseguró que él también tiene mucha información sobre la popular ‘Michi’.

“Si tú dirás toda la verdad, yo puedo hacer un libro tuyo. En ningún momento hablé de ti. Invité a tu pareja a que saque las pruebas porque dijo que yo fui infiel pero yo siempre te defendí... Los ‘Reyes de la noche’ tienen shows de sobra, (tú) no haces ni tres por uno. ¡No te metas conmigo!”, señaló Sabater.

“Si no la he criticado por qué ahora (habla), si no tiene shows, no tiene programa de televisión porque la botaron del programa donde estaba ya que tiene que bajar de peso... ¿Por qué dice ahora que dirá la verdad? Así como te estás burlando del ‘Zorro’, ten mucha cuenta de lo que dices porque tengo pruebas de cosas que hiciste. Conmigo no te metas porque te meterás con fuego. Te quise mucho, respeté mi relación, fui un caballero. Ahora con el patán que estás que deje de estar facturando a nombre tuyo y mío”, expresó molesto el ex Mister Universo.