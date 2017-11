La ceremonia de los American Music Awards 2017 se llevó acabo la noche de ayer en Los Ángeles , y no solo dejó grandes presentaciones musicales y merecidos ganadores, sino también quedaron en la memoria de los televidentes algunos de los atuendos que usaron los artistas.

Muchos músicos no perdieron la oportunidad de lucir sus trajes más extravagantes, y así lo demostró Diana Ross. La cantante fue homenajeada con el trofeo a 'Lifetime Achievement', que recalcaba su éxito y trayectoria musical. Sin embargo, su vestido negro fue el que captó la atención de todos.

Otro de los atuendos que no pasó desapercibido fue el de Pink. La intérprete de 'So What?', lució un vestido color coral, con adornos de flores azules.

Otros artistas que dejaron con la boca abierta a sus fanáticos fueron la actriz Kat Graham de 'The Vampire Diaries', el actor Caleb McLaughlin de 'Stranger Things', entre otros. Si deseas ver la lista completa de estos vestuarios, no puedes perderte la siguiente galería.