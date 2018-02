Alicia Machado: Ex reina de belleza recordó su paso por Playboy con esta foto

La actriz, modelo y ex reina de belleza venezolana, Alicia Machado , recordó su paso por la revista para adultos Playboy con una fotografía en la playa que realizó en el año 2005.

La ganadora del Miss Venezuela 1995 y Miss Universo en 1996 publicó una fotografía en la que luce desnuda y echada en la arena con solo dos pulseras.

"Me encanta esta foto! Espero recuperar el tiempo perdido cuando todo ya no me importaba! Entrenando fuerte!", escribió Alicia Machado en su cuenta de Instagram.

Alicia Machado vive una nueva etapa en su vida luego que enfrentara el cáncer de mama en el 2013, historia que contó un año después de padecerla. Tras vencer el mal, ella se sometió a cuatro cirugías para la reconstrucción de seno.