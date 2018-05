Faltan pocos días para el inicio del Mundial Rusia 2018 , y las opiniones en torno a cómo será el desenvolvimiento de la selección peruana en esta fiesta deportiva no se hacen esperar.

Tal es el caso de la periodista deportista Alexandra Hörler , quien en una entrevista radial con Capital, opinó que los hinchas peruanos deben enfocarse en el equipo a pesar de la crisis deportiva que sobrelleva el capitán Paolo Guerrero .

“Está bien el tema de Paolo, todos los apoyamos... pero bajémosle un poquito porque estos chicos necesitan de nuestra fortaleza y confianza. Al Mundial no nos llevó uno, nos llevaron once jugadores. Y si hay algo que caracteriza a este grupo es que no se basa en individualidad”, agregó.

Hörler agregó que como periodista y seguidora del fútbol peruano "confío plenamente en Gareca" y que tras una serie de conversaciones con los integrantes del seleccionado concluye que podríamos estar en octavos de este mundial.

"Confío mucho en Gareca y en los chicos, el chip principal que cambió es la cabeza. Ellos me dicen que Gareca les cambió la mentalidad. Yo creo que podemos llegar a octavos” , declaró Hörler.

Desde su perspectiva, los inicios de los dirigidos por Gareca serán "complicados" y que el partido clave será cuando enfrenten a Dinamarca.