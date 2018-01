Alessandra Denegri defiende a Milett Figueroa y lanza duro mensaje a Juliana Oxenford

Un comentario puede desatar toda una tormenta. Eso lo acaba de comprobar Juliana Oxenford. La periodista, en su afán por defenderse de una crítica del actor Lucho Cáceres hacia la cobertura de los medios sobre la visita del Papa Francisco al Perú usó a Milett Figueroa para sostener uno de sus argumentos. De ella dijo que solo es "un par de tetas" y que no debería ser llamada actriz.

La reacción de Milett fue inmediata. Si bien inició su carrera entre el modelaje y ha sumado participaciones en realities juveniles, la joven ha logrado participar en importantes producciones nacionales y ahora actúa en la serie 'De vuelta al barrio'. Ella se defendió y acusó a Oxenford de mantener "odio y resentimiento".

Pero a esta historia se ha unido Alessandra Denegri, otra joven actriz con varios años en el teatro y la televisión. A través de Instagram publicó un mensaje de apoyo a Milett y criticó a Oxenford de sus agresiones, en un contexto en que la mujer busca "empoderarse".

"Lo grave es que una periodista como la señora Juliana Oxenford no se ha dado cuenta que las mujeres estamos en una lucha", escribió la actriz.

"Marcharon miles reclamando igualdad, gritando que nos dejen de someter, reducir y abusar ¿No ha entendido esta señora que es momento de empoderarnos", continuó.

El escrito de Denegri cuenta con más de dos mil Me Gusta. La recordada actriz de 'Al fondo hay sitio' terminó pidiéndole a la reportera una "dosis de feminismo".

"Pensar que una mujer no puede ser sexy y talentosa al mismo tiempo me parece retrógrada. Una dosis de feminismo, Juliana. Ya tenemos suficiente con hombres sexualizandonos y minimizandonos. No necesitamos hacerlo entre nosotras", cuestionó.