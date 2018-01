Tiene todo el apoyo de la hinchada. Aldo Corzo volvió a mostrar toda su garra en el partido contra Oriente Petrolero por la Copa Libertadores. Luego del partido, los fanáticos le pidieron por redes al lateral de Universitario de Deportes ser el capitán del equipo.

Y es que su juego ilusiona a la tribuna. Cuando muchos creían que nadie podría imitar a las antiguas leyendas por su entrega y sacrificio, apareció Corzo. El ex San Martín personifica, para buena parte de la gente 'Merengue', la legendaria 'Garra Crema'.

Luego de los masivos comentarios que recibió el defensa con elogios por su actuación en Copa, este conversó con el diario Depor al respecto. "No soy mucho de redes. No veo cosas buenas ni malas. Sí siento el cariño en la calle. Me agradecen mi entrega y valoran mi esfuerzo, me vaya bien o mal en la cancha", contó.