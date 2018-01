Alcaldía de Lima: Estos son los aspirantes al sillón municipal Ex candidatos presidenciales, ex legisladores y ex burgomaestres pelearán en octubre por ingresar a la Municipalidad de Lima.

- / - Juan Carlos Zurek, precandidato de Somos Perú. - / - Ex legislador Humberto Lay, Restauración Nacional. - / - Ex alcalde de Jesús María Enrique Ocrospoma, Perú Nación. - / - Ex congresista José Luna, Podemos por el Perú. - / - Enrique Cornejo lucha contra el tiempo para inscribir a su movimiento Contigo Ciudadano. - / - El alcalde de Miraflores, Jorge Muñoz, planea convertirse en burgomaestre de Lima. - / - Alberto Beingolea sería el candidato del PPC. - / - Ex congresista Julio Gagó, de Avanza País-Partido de Integración Social. - / - Jorge Villacorta irá con Peruanos por el Kambio. - / -