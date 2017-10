Alan García: “Jorge Barata sabe que jamás recibí un centavo”

Lo investigan por ser presuntamente el jefe de una organización criminal y ha presentado una queja en la Fiscalía porque “no hay una sola prueba”. Sostiene que no hay una sola cuenta, ni delación que lo incrimine y reitera que no será más candidato: “Mi estrella se apagó”, dice Alan García.

El fiscal José Castellanos lo investiga por ser el jefe de una organización criminal, con testaferros y relaciones. ¿La razón?

No hay ninguna razón. Tenemos tres presidentes en la cárcel y existe una obsesión para que el cuarto sea Alan García. No han podido vincularme –a pesar de todos los esfuerzos– con ninguna entrega de dinero. Tampoco hay una declaración o delación en el caso Lava Jato. No señalan qué activos he ocultado. Lo idiota es: tiene razón, pero va preso. Como no hay pruebas, ni bienes, ni depósitos, optan por una estrategia política basada en que, como era presidente, nombraba ministros, quienes a su vez nombraban funcionarios; por consiguiente me aplican la figura de la organización criminal. Es una caricatura, una barbaridad que no ocurrió ni en la dictadura (de Fujimori).

El fiscal sostiene que hay una red.

No hay tal. Para justificarla, el fiscal sostiene que el jefe de la red no necesita tener una comunicación interpersonal ni conocimiento de las personas. Además, estas no delatan porque hay un pacto de silencio como en la mafia, en la Camorra, con penas hasta de muerte. Con este tipo de argumentos se construye una patraña. Detrás de ello está la obsesión para criminalizar a Alan García. Como no se encuentra nada, se inventa esto.

Se afirma que Jorge Barata, de Odebrecht, lo protege.

Esa es solo una hipótesis malvada. Él se sometió a la colaboración eficaz, no me menciona por una razón: sabe que jamás recibí un centavo. No llegué al gobierno para enriquecerme. A pesar de que los Caterianos, los Oliveras quieran hacer creer eso a la gente. Yo represento al Apra, un movimiento de larga data y con muchos muertos. A Toledo le encontraron US$20 millones. Las agendas de Nadine Heredia y las declaraciones de Barata demostraron que Humala recibió dinero. Hay quienes se preguntan: ‘¿por qué Alan García no?’. En este cargamontón tan peruano, un sector dice: ‘es porque sabe hacerlo. Es muy inteligente’. Con ese tipo de argumentos.

¿Odebrecht es una organización criminal? ¿Es una megacorrupción?

Tal como se ha hecho y a nivel continental, sí. Pero hay presidentes que no recibieron dinero, y yo soy uno. Punto.

No es difícil suponer que si Toledo y Humala recibieron, otros también.

Mire, para formular una acusación e iniciar una investigación, se requiere un mínimo de pruebas. No una suposición. Por eso estoy tranquilo y digo: pierden el tiempo. Investiguen lo que quieran, pregunten a quien quieran.

Usted ha hablado de un puñal político. ¿De quién? ¿Del poder de turno, de la Fiscalía?

Hace diez meses, el mismo fiscal –con la misma denuncia y los mismos hechos– declaró que no había lugar a abrir investigación. Diez meses después investiga por organización criminal, sin pruebas. Reitero, hay una obsesión, les desespera.

¿A quiénes?

A los enemigos políticos, a los caviares y a algún sector del Gobierno que puede tener temor de que haya vacancia, movimientos políticos. Entonces, lo mejor es neutralizar a García.

¿Es una conspiración?

Es una suma de temores, que llegue por tercera vez a la Presidencia, también me quieren hacer culpable de algo de todas maneras, no saben de qué, pero culpable. Cuando se pone esto en mil titulares, la gente –amiga de pensar mal– consentirá que en efecto soy culpable de algo. A renglón seguido, hacen una encuesta.

En una aparece como el político más corrupto.

Es una injusticia, pero he vivido injusticias mayores. Me acusaron de tener una casa al lado de Julio Iglesias de 10,000 metros cuadrados, y poseer US$20 millones en el banco Santander. Todo esto firmado por el guardián de un estadio en Miami, que reclamó su pago y dijo que desde Lima le mandaron la acusación. Se llamó el informe Lark.

Entonces, ¿la Fiscalía está digitada?

Hay un afán de protagonismo o de uso abusivo de algunas facultades, o el deseo de congraciarse con algunos medios, en su mayoría subvencionados por el Estado.

¿Ahí entra el Gobierno?

Me imagino.

¿Se considera un perseguido político?

No. Son adversarios que usan malas armas. No me victimizo ni sufro. Hemos hecho bastante por el Perú.

El fiscal Castellanos indica que usted tiene un círculo de confianza, testaferros de primer nivel, donde están Luis Nava, Hernán Garrido, Pilar Nores y otros, y en el segundo, funcionarios.

Son suposiciones sin fundamento y malévolas. Pilar Nores ha estado 250 veces y durante semanas en las comunidades, como no lo ha hecho ningún funcionario y gratuitamente. Para meterla en (la investigación por) lavado de activos, el fiscal sostiene que tiene 10 propiedades, cuando en la separación de bienes le tocó la vivienda familiar. Ahí se construyó un edificio, quedándose con dos departamentos y las cocheras. Eso es maldad y busca destruir a las personas. Pero he visto cosas peores en el Perú con Montesinos y Fujimori.

¿Hizo negocios con Garrido Lecca, con Antonio Chang en la librería Crisol?

Esa es una falsedad absoluta. Los socios de Crisol me hicieron parte del directorio y me pagaron US$3,000 durante seis meses. No hay nada deshonesto en participar en una librería, ni se requieren testaferros.

¿Nunca hizo negocios con Luis Nava, con Garrido Lecca?

Ninguno.

La denuncia fiscal habla de la fundación ‘Rayos del Sol’, en Luxemburgo, a nombre suyo y de Pilar Nores.

¡Esa es una patraña, peor que el informe Lark! No existe. ¿Dónde está la prueba? Ese es un montaje montesinista. En 1995, me enteré por un fax que existía una fundación. Fueron allá y no encontraron nada. Dicen que no se pudo investigar. Siempre habrá una razón para acusarme. Yo digo que Balbi es narcotraficante, pero que no se puede investigar. Oiga, acusar sin pruebas forma parte del derecho penal del medioevo.

Barata declaró que dieron US$8 millones en coimas a funcionarios del gobierno aprista para la Línea 1 del Metro.

La responsabilidad penal es individual. Si recibieron dinero, harán bien en sancionarlos.

¿Los conoce?

No. Yo trato con los ministros. Estos designan a los viceministros. Tal vez en reuniones grandes con funcionarios estuvo ese señor, pero nada más.

El presidente dijo que con esos US$8 millones se pudo comprar vagones.

Estoy seguro. Que se sancione. También podríamos decir que con lo que se ‘sobrepagó’ por esa negociación aceleradísima de la Interoceánica se hubieran hecho varios hospitales y carreteras.

Las coimas del tren eléctrico se depositaron en Andorra, usted vive en España ahora.

Es una hipótesis absurda. Son rumores de esta Lima chismosa. No conozco Andorra ni por el forro. Soy residente en Madrid desde 1972. Vivo fuera porque quiero alejarme de la política pública y partidaria, como lo anuncié. Mi estrella se apagó, soy realista.

La Línea 1 tuvo un sobrecosto de US$411 millones. ¿Es su responsabilidad?

No. Hay mayores costos no sobrecostos. La Contraloría analiza los nuevos costos, el supervisor, independiente, analiza, el MEF autoriza. Eso lo explicará muy bien el entonces ministro de Transportes. Jamás se exoneró de trámites legales a ninguna obra.

Huachipa tuvo irregularidades.

Pruébelo. Fue igual que con el Hospital del Niño, el gobierno de Humala dejó que se deteriorara y no lo usó.

¿Tuvo una buena relación con Odebrecht durante su gobierno?

A qué viene el término. Odebrecht hizo una megaobra, la Interoceánica y también la Línea 1, y había inauguraciones. Pero Olmos no lo firmé yo, sino Toledo, y la puso bajo la administración regional. Quien recibió dinero que responda, pero no me mezcle a mí.

¿Es amigo de Barata?

Tuve trato con el superintendente de Odebrecht en las inauguraciones realizadas. Yo tenía mucho interés en que se concluyera el tren eléctrico que beneficia a millones. Pero para eso no necesito recibir dinero.

El fiscal José Pérez interrogará a Marcelo Odebrecht sobre Keiko Fujimori y sobre la anotación “AG”.

Me parece muy bien que se aclaren los temas. Nadie de Odebrecht podrá decir que recibí dinero

¿“AG” es Alan García?

No lo sé. Él lo dirá. Pero en la anotación no se habla de dinero. Ahora dirán que Marcelo Odebrecht tiene un pacto de silencio porque lo van a matar en Brasil. No pues, engañen a los tontos con esos argumentos.

Como toma lo de Keiko, que dice: “(...) eu fazer visita”.

Creo que hay obsesión de masacrar una opción fundamental que se quedó a 18 mil votos de ganar. Me sorprendió que acuartelaran a los miembros de las FF.AA. y Policiales –cerca de 120 mil personas– y les prohibieran ir a votar. Eso hubiera cambiado el resultado. Pero no hay que llorar por leche derramada.

¿De qué vive usted?

De mi pensión como presidente, de mi salario como director de la Escuela de Gobierno de la USMP y de mis conferencias. Publiqué todo lo recibido por las 64 conferencias y pagué más de un millón y medio de soles de impuestos, el 30%. Creo que soy el único, pude depositar los ingresos fuera, pero respeto la ley. Hay presidentes a los que pagan mucho más.

El fiscal Castellanos manejaría la hipótesis de que Odebrecht daba donaciones a la USMP y con esto le pagaban a usted 80 mil soles mensuales, lavándose el dinero.

Ja, ja, ja. Me hace reír. Hasta donde sé, jamás hubo un sol de donación a la universidad, ni al instituto. Pero que revisen las cuentas, para eso está la Sunat. Mi sueldo es US$10 mil. Hay rectores que ganan US$60 mil, US$80 mil.

En la acusación fiscal se menciona que le vendió una casa de playa a Chang.

Otra tontería. El 80% se pagó con hipoteca. La vendí casi al mismo precio, cancelé la deuda y luego Chang la vendió. Punto. Tampoco tengo ninguna vinculación con las empresas que se mencionan. No sé quién ha escrito este libreto, pero está absolutamente equivocado y no tiene ninguna prueba. ¿Dónde está el cuerpo del delito? Por eso he presentado una queja.

Si no la admiten, la investigación puede durar más de 36 meses.

Llevo 30 años en este tema. Me han acusado de tener millones y bienes en Miami, y soy tan tonto que vine de nuevo a recorrer las serranías para hacer obras. ¿Qué le parece? Yo creo en la historia, en el espíritu del aprismo, en la verdad de largo plazo. Todo esto es una maniobra distractora de algo más serio.

¿De qué?

Hay un jefe de banda que cobró directamente, que está fugado y que no volverá al Perú porque cerraría el círculo de los demás integrantes de esa banda que en 18 minutos pudieron firmar un contrato monumental, salvando todos los obstáculos posibles. Y algunos de ellos tuvieron ONG con participación directa de Odebrecht y de Barata.

¿Se refiere a Kuczynski y a su asociación sin fines de lucro donde Barata formaba parte del directorio?

Entonces, hay que distraer con García, aunque no haya una sola prueba.

“Yo hubiese recibido a comisión congresal”

¿PPK tiene responsabilidad política por la carretera Interoceánica?

Respóndalo usted. Todos sus ministros dijeron que no debió aprobarse en 18 minutos, aunque todos estuvieron sentados ahí.

¿Usted hubiera recibido a una comisión investigadora del Congreso?

Sí. El presidente no puede ser procesado, pero para dar transparencia puede recibirla y responder lo que sabe. Por escrito no hay repreguntas. Pero no me meto en la conciencia del señor Kuczynski.

¿A Toledo lo protegen?

Quienes están en el Gobierno fueron sus ministros. Obviamente la presencia de Toledo aquí sería una bomba que cerraría el círculo de una organización delictiva. Eliane Karp lo ha advertido y amenazado. Hay silencio, ningún trámite para que venga, evidentemente no hay interés.



Datos

- Alan García Pérez fue dos veces presidente del Perú (1985-1990 y 2006-2011).



- Tras recibir menos del 6% de los votos en las elecciones generales de 2016, García decidió renunciar a la presidencia del Partido Aprista.



- El escándalo del caso Odebrecht salpicó la segunda gestión de Alan García cuando Jorge Barata, ex directivo de la empresa, confesó que pagó coimas a funcionarios apristas para adjudicarse la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima.



- Actualmente, afronta una investigación por lavado de activos.