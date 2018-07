Las pedidas públicas de mano son uno de los videos virales que abundan en redes sociales, pero no todos tienen un final romántico. En Nigeria se registró este hecho.



Si bien el rechazo es una reacción común al momento de protagonizar estos actos públicos, la pedida pública de mano registrada en un centro comercial de la ciudad nigeriana de Lagos acabó con un novio golpeado. ¿Por qué pasó esto? No se sabe qué llevó a la novia a tener esta actitud, pero NO ES NO, y ella lo manifiesta así quizás abrumada por la insistencia y el papelón.



En las imágenes, que ya son virales en Facebook , se observa a una mujer discutiendo con su pareja, quien parece implorarle luego de haberle propuesto matrimonio delante de todos. La gente se juntó a su alrededor y miraba atenta la escena.



A la protagonista del video viral de Facebook se le puede escuchar llamando la atención de la gente después de abofetear al novio unas cuantas veces.



Después de un breve intercambio de palabras, la mujer se alejó y el persistente hombre siguió tratando de convencerla, pero terminó recibiendo una bofetada que lo dejó tendido en el suelo. Este hecho provocó los abucheos de la gente que seguía de cerca la escena.



El video viral de Facebook ya tiene más de 47 mil reproducciones.