Alejandro Benites, mejor conocido como ‘ Zumba ’, realizó un video de Facebook para revelar que él y sus padres dieron positivo a coronavirus (COVID-19).

En su mensaje público, el exintegrante de “Esto es guerra” y “Combate” señaló que sus padres fueron los primeros en dar positivo a esta enfermedad. Él dio negativo en un inicio, pero luego tuvo los síntomas.

“Este es un día totalmente diferente porque siempre trato de dar contenidos divertidos, pero no quiero dejar de pasar esta oportunidad para decirles que este virus (coronavirus) es real y está acabando con muchas personas”, dijo en un inicio el bailarín.

“Hace tres semanas venía grabando el programa de los sábados hasta que le pedí al equipo de producción que teníamos que hacer una pausa porque mis padres estaban presentando los síntomas. Fuimos los tres a hacernos las pruebas, ellos salieron positivos y yo salí negativo”, añadió.

‘Zumba’ admitió que perdió sentido del gusto y del olfato luego que sus padres dieron positivo a esta enfermedad.

“Fue bastante duro escuchar esa noticia y no saber qué hacer porque no sé qué va a pasar. Cada día escuchaba decir que había gente muriendo a los días de haber sido diagnosticados... No se lo deseo a nadie, a las semanas yo perdí el olfato y el gusto y sí contraje el COVID-19″, expresó.

Finalmente, el coreógrafo peruano le pidió a sus seguidores que tomen sus precauciones para no contraer el COVID-19.

“En estos momentos estoy con mi tratamiento y aún no recupero el olfato, ni el gusto. Sé que pronto voy a estar bien y que mis padres van a estar bien. Creo en Dios y sé que Él está con nosotros”, sentenció.

“Les pido a todas las personas que no se confíen, esta enfermedad se está llevando a mucha gente y no seamos indiferentes”, concluyó.

