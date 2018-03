El 'Zorro' Zupe se quebró tras reencontrarse con sus amigos en 'Amor de verano' [VIDEO]

El empresario y panelista de programas de espectáculo, Ricardo Zuñiga, más conocido como el ' Zorro Zupe ', se quebró durante un entrevista el programa 'Amor de verano' donde contó su dura experiencia en prisión.

El 'Zorro' estuvo 28 días encerrado en el penal Ancón II tras ser encontrado culpable por los delitos de difamación agravada en contra del futbolista Carlos Zambrano.

Al lado de su amiga Tilsa Lozano, el panelista no pudo contener más las lágrimas por los duros recuerdos que experimentó. Pero mostró su emoción al volver a Latina, canal que le abrió las puertas.

"Mi amor, te quiero mucho... Todos estamos emocionados el productor, los camarógrafos. El 'Zorro' se ganó nuestro corazones en todo este tiempo. Lo que pasó contigo fue una injusticia, una cortina de humo", dijo Tilsa cuando su amigo entró al set.

"Es un gusto ver nuevamente a toda la producción... Cuando estaba en el penal hablé como con 12 personas que me mostraron su cariño. Ustedes, Gino (Pesaressi), Antonio (Pavón) y Tilsa (Lozano) son personas que no solamente hemos trabajado juntos, sino que nos conocemos hace muchos años (...) los chicos que están detrás de cámaras. Sí, estoy emocionado al verlos y gracias por el apoyo y por estar conmigo", señaló el panelista de espectáculos.

El encuentro con Tilsa fue muy emotivo, el 'Zorro' confesó que su mayor temor fue que alguien en el penal pueda atentar contra su vida. Además, aprovechó el momento para reconocer que cometió muchos excesos.

"Yo siento que cometí no algunos sino miles de excesos. Siento que en año en el que se dio 'El valor de la verdad' en la segunda edición me asusté de lo que estaba haciendo... Me di cuenta que el personaje se estaba apoderando de mí. Y me fui de viaje dos veces", recordó Ricardo Zuñiga.

Al final de la entrevista, el 'Zorro' aseguró que se tomará un 'break' de los programas de espectáculos.

"No estoy buscando hacer espectáculos, es por eso que hoy he venido para agradecer a la producción, a ustedes mis amigos. Me encantó trabajar con ustedes. La pasé increíble. Daré un paso al costado, tuve un amor de verano hermoso. Posiblemente me vaya de viaje. No tengo nada claro pero me tomaré un tiempo para evaluarlo", acotó el joven empresario