El ‘Zorro Zupe’, quien recientemente fue retirado de Latina tras lanzar unos desafortunados comentarios contra la madre de Camila, la niña asesinada en Independencia, ha vuelto a causar controversia tras publicar en sus redes sociales una indirecta para Magaly Medina.

El amigo de Tilsa Lozano compartió una publicación de un diario en el que la conductora de ‘Magaly TV, la Firme’ le decía a Michelle Soifer que “Cada uno es libre de estar con el vago que quiera”.

Estas palabras fueron aprovechadas por el ‘Zorro Zupe’ para responderle a la conductora: "Y cada una es libre de aguantar los cuernos que quiera, con botar el colchón no se borra la infidelidad, querida”.

Al parecer, el polémico personaje lo pensó mejor y a los minutos borró el tuit. Esta no es la primera vez que él manda este tipo de indirectas a Medina. Incluso ella ya le habría respondido en una anterior oportunidad. “A mí no me van a borrar una sonrisa de la cara, así me presenten un ‘ampay’ de alguien amado, no me borrarían la sonrisa de la cara, la vida es así”, sostuvo la popular ‘Urraca’.