'Zorro Zupe' intenta consolar a Tilsa Lozano con este mensaje en vivo [VIDEO]

El 'Zorro Zupe' permanece en la carceleta del Poder Judicial luego de ser sentenciado a dos meses de prisión efectiva por el delito de difamación agravada contra el futbolista Carlos Zambrano .

Este hecho hizo que su mejor amiga y conductora de 'Amor de verano' se quebrara y dejara llevarse por la tristeza. Entonces, el 'Zorro Zupe' se comunicó con ella por Whatsapp e intentó darle fuerzas.

"Soy yo, no llores, no tienes que ponerte mal. Yo voy a salir de esta porque yo soy fuerte. Te amo", se escucha decirle el 'Zorro Zupe' a Tilsa Lozano, quien no puede más que romper en llanto.

'Zorro Zupe' envió mensaje a Tilsa Lozano.

"Yo sé lo fuerte que es. Yo se que la justicia va a hacer justicia. Yo no creo que aquí nadie tenga que salir impune y que las personas no tienen que pagar, pero me parece una decisión un poco exagerada por las cosas que se dijeron", agregó Tilsa Lozano.

En 2016, el 'Zorro Zupe' dijo que Carlos Zambrano lo invitó a Europa, palabras que el futbolista se dedicó a desmentir a través de su cuenta de Twitter con capturas de pantalla de la conversación.