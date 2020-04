El controvertido Zorro Zupe utilizó sus redes sociales para pronunciarse por la situación de presos en las cárceles peruanas tras escuchar al presidente Martín Vizcarra asegurar que no les daría libertad pese al COVID-19.

Desde su departamento en Suecia, país donde viene cumpliendo con la cuarentena, el Zorro Zupe indicó que en la cárcel también hay gente inocente y que debería tomarse en cuenta esto para no poner en riesgo sus vidas.

''Acabo de escuchar al presidente Vizcarra decir que no va a abrir las cárceles para que salgan delincuentes, asesinos, violadores, narcotraficantes... sí, efectivamente, toda esa gente está ahí, si lo sabré yo que he estado conviviendo con todos ellos. Pero también hay gente que no tuvo 15 soles para pagar una cuenta en un restaurante y está presa, o no tuvo 300 soles para pagar una multa de su coche y también está presa, o quienes no tuvieron para pasar una manutención a sus hijos y también están presos”, manifestó el personaje quien recordó que también estuvo preso.

“Y también hay muchos presos que están esperando de que su proceso entre en proceso, para que la justicia diga si son culpables o inocentes, mientras tanto; que hagan hora en la cárcel", agregó.

El amigo de Tilza Lozano, señaló que las cárceles albergan a delincuentes pero que en ellas hay también personas buenas que están presas por delitos menores.

"Sí, en las cárceles hay mucha gente de m... Pero también hay gente buena, gente inocente, que está esperando su proceso, entonces él (Martín Vizcarra) hace muy bien en no querer abrir las cárceles y en mejorar el establecimiento y las comodidades que deberían tener. Pero en lo que deberían preocuparse también es que la gente que está esperando ser procesada, en verdad sea procesada”, concluyó.

Zorro Zupe hace reflexión durante cuarentena.

VIDEO RECOMENDADO

Jely Reátegui narra los momentos de tensión que vivió al ser amenazada de muerte en Twitter