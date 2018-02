'Zorro Zupe' desde la carceleta: "No me van a amilanar con esto" [VIDEO]

Desde la carceleta del Poder Judicial, el 'Zorro Zupe' envió un mensaje al programa 'Amor de verano' donde aseguró que su sentencia de dos meses de prisión efectiva por difamación agravada contra el futbolista Carlos Zambrano , no lo va amilanar.

"Quiero saber si me extrañan, ¿o no me extrañan todavía? Sabes que estoy bien dentro de lo que cabe, me han tratado súper bien en la INPE", dijo el panelista del programa.

La apelación será presentada por su abogado esta tarde a las seis. Sin embargo para esa hora, el 'Zorro Zupe' ya habría sido trasladado hacia el penal de Ancón II escogido para que cumpla su escasa condena.

"Confío en que la justicia va a hacer justicia y en que todo va a salir bien. No hay que ser abogado para darse cuenta de que no se ha procedido como debe ser", agregó en el audio enviado a su mejor amiga Tilsa Lozano.

El polémico personaje acotó que con esto que le ha pasado saldrá más fuerte y más pronto de lo que todos piensan. "A mí no me van a amilanar con esto. Con esto voy a salir peor", dijo en su despedida.