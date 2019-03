Zaperoko vuelve a usar una frase homofóbica: Esta vez durante una presentación [VIDEO]

La orquesta Zaperoko vuelve a hacer noticia no por su música sino por sus polémicos actos. Un video grabado en uno de sus recientes conciertos muestra como uno de sus integrantes lanza una frase homofóbica desde el escenario.

Según las imágenes difundidas por el portal UCI Noticias,el animador de la orquesta, dijo durante un concierto en Lima que “el hombre que no aplaude a una mujer es c….”.

El video corresponde a la presentación de Zaperoko en el 55 aniversario de la Urb. Alfonso Cobian de Ñaña, que se realizó el 9 de marzo.

► Denuncian penalmente a integrantes de la Orquesta Zaperoko por discriminación a joven gay

Pero no es la primera vez que la orquesta protagoniza actos de este tipo. En noviembre del año pasado, Antonio Gálvez denunció haber sido víctima de la homofobia de algunos de los integrantes de la agrupación mientras se encontraba en el aeropuerto Jorge Chávez. El señalado fue el animador Juan Carlos Paz Lobatón.

Ello llevó a que en febrero de este año, el Ministerio Público inicie investigación preliminar contra Paz Lobatón; Jhonny Peña de los Santos, director y dueño de esa banda y a las demás personas acusadas por el delito de discriminación contra el mencionado joven.

MINISTERIO PUBLICO DEBE ACTUAR

La abogada Rosario Sasieta indicó a Perú21 que las acciones cometidas por la orquesta Zaperoko incitan al odio frente a la comunidad LGTBI.

"Me da pena que esta sea una conducta que no se censure. Las personas tenemos los mismos derechos y este tipo de actitudes y comentarios, realizado en un micrófono, incentivan y exacerban el odio hacia un grupo que es vulnerable. Estas personas no aprenden, pero deben de saber que existen sanciones drásticas frente a lo que han cometido", indicó la conductora de Esta Noche de UCI Noticias.

"Se trata de un delito que puede tener hasta 3 años de prisión, según el artículo 323 del Código Penal. En el caso de Zaperoko es reiterativo porque ya discriminaron a un joven anteriormente. Lo que hacen es utilizar el arte o la música para seguir insistiendo en una conducta reprobable o el hecho de provocar la risa, la burla, el oprobio contra esta comunidad", agregó.

La abogada pidió al Ministerio Público actuar de oficio frente a este hecho y así marcar un precedente para que actos como este no vuelvan a ocurrir. ¿Zaperoko no aprendió la lección?