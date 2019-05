Zac Efron sería 'Adam Warlock' en 'Guardianes de la Galaxia- Vol.3' y así luciría

Desde hace unos meses ha circulado el rumor sobre una posible participación de Zac Efron en 'Guardianes de la Galaxia- Vol.3'. Los fans están entusiasmados, luego que el portal especializado We got this covered' señalara que el actor de 'High School Musical' sería 'Adam Warlock' en la siguiente entrega de Marvel.

Ante esta posibilidad, los seguidores del ' Universo Cinematográfico de Marvel' de Zac Efron han creado diversos bocetos del actor en traje de superhéroe.

sí se vería Zac Efron en 'Guardianes de la Galaxia- Vol.3'. (@mizuriofficial / Instagram) Así se vería Zac Efron en 'Guardianes de la Galaxia- Vol.3'. (@mizuriofficial / Instagram)

Sin embargo, Efron no es el único candidato para darle vida 'Adam Warlock'. Se dice que Lucas Till, actor de 'X-Men', también tendría chances de quedarse con el papel.

QUIÉN ES ADAM WARLCOK

En el cómic, es un humano que fue creado sintéticamente para ser perfecto, que se reveló contra sus creadores cuando despertó. Luego de ver el poder de las Gemas del Infinito, él se convirtió en el eterno enemigo de Thanos. Por esto era tan esperado en 'Avengers: Endgame'.

Sin embargo, en el ' Mundo Cinematográfico de Marvel' el origen de este personaje es diferente. Por lo que se puede ver en el final de "Guardianes de la Galaxia- Vol. 2", Ayesha es quien le daría vida a este personaje como un ser perfecto y más poderoso que nadie para vencer a los 'Guardianes de la Galaxia'.

DATO:

-'Guardianes de la Galaxia- Vol.3' se estrenará en el 2020.