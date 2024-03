Yvonne Frayssinet rompió su silencio y habló por primera vez sobre el distanciamiento que habría entre su esposo Marcelo Oxenford y su hija mayor, Juliana Oxenford, quien hace poco aseguró que el vínculo con su padre es casi nulo.

La actriz fue abordada por un equipo de ‘Amor y Fuego’ y fue consultada sobre las declaraciones de la conductora de noticias, quien reveló que su padre no tiene ningún interés en tener una buena relación con ella y sus hijos.

Aunque evitó entrar en detalles, la actriz de ‘Al fondo hay sitio’ dijo que le apena que Juliana se sienta afectada y que espera que en un futuro padre e hija puedan dejar sus diferencias en el pasado.

“Eso está superado, no me afectan esas cosas, pero si me da pena que ella este afectada por eso (...) Yo vivo mi vida y tengo muchas cosas que hacer, en qué pensar, lo positivo es lo que más me jala. Ojalá que las cosas se arreglen, porque me gustaría mucho que se arreglen”, sostuvo la actriz.

A diferencia de la popular ‘Francesca Maldini’, Marcelo Oxenford se mostró incómodo con la prensa y evitó responderle a su hija frente a cámaras. “No me interesa, yo no hablo esas cosas. Es un tema familiar”, dijo el actor.









Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO: