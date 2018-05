Yuridia: "Da alegría que el género latino esté dominando el mundo"

¿Qué significa tu primer disco en vivo 'Primera fila', que te ha traído grandes satisfacciones?



He tenido un recibimiento cálido e inesperado en Perú porque no sabía que tenía tantos fans aquí. El disco es otro logro más en mi carrera y “Amigos no, por favor” es una canción digna de una celebración de 13 años de carrera y se puede decir que llegó en el momento justo. Las letras del disco hablan del desamor, que es una situación que siempre pasaremos los seres humanos hasta que llegue la persona correcta.

¿Planeas alguna colaboración musical o incursionar en otro género?



Me gusta lo que hago, pero estoy abierta a cualquier posibilidad. Acabo de grabar un tema con el dúo mexicano Río Roma, que es pop balada. También me gusta Bad Bunny, pero, después de ir a los Billboard, creo que ya no me gusta nadie (risas). Estaba lleno de reggaetón. Igual da alegría que el género latino esté dominando el mundo. Aquí seguimos el resto ¡hasta que se cansen! Hay público para todos.

¿Te parece acertado que los cantantes salgan de un reality, tal como hiciste en La academia?



Todo se vale. Cada quien elige qué hacer y cómo luchar por sus sueños. Yo no estoy en contra de hacer lo que hice, pero si a esta edad me dieran la oportunidad de volver a hacer lo que hice, no volvería a pasar por lo mismo. Es una situación muy difícil. Tratar de ser cantante en un año es casi irreal y casi imposible. A mí me fue bien de suerte. Yo les recomendaría que escuchen su voz interior y ese instinto que tienen.