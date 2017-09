Yuri molesta porque parece "travesti" en esta serie

La cantante Yuri está molesta. ¿La razón? Según dice, parece un travesti en la bioserie sobre Lupita D’Alessio que se transmite en México.

Yuri dijo que ni los travestis tienen ese atuendo tan feo que le dieron a Isadora González, quien la interpreta en la serie del momento en su país. 'Hoy voy a cambiar' cuenta la tormentosa vida de la artista Lupita D’Alessio.

La cantante aseguró que de haber sabido que le pondrían una peluca, ella hubiera hablado con los miembros de la producción para darles algunas de las que ella ha usado. “¿Pero qué es esa peluca tan espantosa? ¡No por el amor de Dios! Yo no tengo esos pelos, parece travesti. Bueno, ya ni los travestis tienen esa peluca tan fea. Todo el mundo ha criticado eso y hasta me han preguntado cómo la veo. Me hubieran dicho y yo les presto mis pelucas”, dijo Yuri al programa ‘Cuéntamelo ya’.