Yuri: "No soy feminista. Tenemos el mismo lugar hombre y mujer, solo que tenemos funciones distintas"

Yuri sorprendió a todos tras decir que ella no se considera "feminista" para definirse, en su lugar, prefiere identificarse con el término "pacificadora".

"No soy feminista. Tenemos el mismo lugar hombre y mujer, sólo que tenemos funciones distintas", dijo la cantante en conversaciones con el portal Infobae México.

"Soy de ese tipo de mujeres que alza la voz sin hacer daño a nadie. No me voy a quedar callada, tiene que haber reglas que nos defiendan. Si un hombre golpea o viola cómo va a estar en la calle, pero no hago justicia propia. Si hay que levantar la voz, levantemos la voz sin hacer daño a nadie, no ganamos nada siendo agresivas".

La cantante también habló sobre 'Una mentira más', producción en la que comparte voz con Natalia Jiménez. Yuri aprovechó el contenido del vídeo

musical para enviar un mensaje a las mujeres del mundo: "ya estuvo bueno que te minimices y que sigas en una relación que nada más es perder tiempo".



"No me gusta el divorcio, pero creo que a veces es necesario. La vida es tan corta como para que un hombre te la venga a desgraciar. Es mejor estar sola, feliz, libre, sintiéndote linda", dijo.