Enrique Espejo, conocido popularmente como como ‘Yuca’, contó que fue internado de emergencia en el Hospital Ramón Castilla, ubicado en el Cercado de Lima, y que será intervenido quirúrgicamente debido a un problema en el apéndice.

“Estoy en el Hospital Ramón Castilla y me van a operar de emergencia por una situación complicada del apéndice. Agradezco a los médicos porque me están atendiendo de la mejor manera, mi tema de salud es un problema que venía arrastrando desde hace un tiempo, se me complicó y tuve que ingresar de urgencia. Me han hecho el riesgo quirúrgico”, manifestó Espejo al diario Trome.

El popular ‘Yuca’ dijo que confía en que todo saldrá bien con su operación. “Toda operación es un riesgo, pero creo y confío en que todo saldrá bien. Soy una persona mayor, pero con muchas ganas de vivir aún”, comentó.

Por otro lado, el humorista se mostró entusiasmado en que pronto su película pueda estrenarse en las salas de cines. “Ya terminé de grabar mi película y espero que se estrene pronto ahora que se abrieron las cadenas de cines. Además, tengo una propuesta para un programa cómico en cable y estoy entusiasmado”, añadió.

Semanas atrás, Enrique Espejo aseguró que espera que pronto concluya el proceso legal que le entabló la actriz Clara Seminara, quien lo denunció por tocamientos indebidos.

“Me siento bastante incómodo y mortificado porque ya se cumplieron dos años desde que empezó este proceso. Tengo la conciencia tranquila, lo único que me interesa es que se termine para limpiar mi imagen, porque tengo una trayectoria intachable. Esa (denuncia) es una de las razones por las cuales no estoy trabajando con ‘JB’, deseo regresar a la pantalla chica porque la televisión es mi vida”, declaró ‘Yuca’.

