'Yuca' sobre denuncia de Clara Seminaria: "Es una calumnia y le pido que se rectifique"

Enrique Espejo, más conocido como 'Yuca', se pronunció en torno a la denuncia por tocamientos indebidos que formuló en su contra la actriz cómica Clara Seminaria.

"Sin pensarlo, al darme un puñete y yo protegerme le he dado un manazo, pero a la altura de la cintura. Es una calumnia", indicó 'Yuca' en el programa Válgame Dios, al que acudió acompañado de Jorge Benavides.

Ayer, la también exintegrante del 'Wasap de JB' indicó que el popular cómico le faltó al respeto y le "metió la mano" en medio de un juego durante las grabaciones del programa. En versión de Seminaria, el líder del equipo, el cómico Jorge Benavides, solo hizo que 'Yuca' le pida disculpas.

"Le pedí disculpas, dos veces. Ella me tiró una cachetada que asimilé. Soy hijo de mujer. Ha sido un juego", precisó el cómico visiblemente preocupado.

Finalmente expresó que reflexione en torno a la acusación que le ha hecho. "Clarita te suplico... No sé si estás mal asesorada. ¿Acoso sexual? De qué estamos hablando. Jorge me conoce. Desgraciadamente me propasé porque le di un manazo pero le pido que se rectifique. Recapacita", indicó finalmente Yuca.

TE PUEDE INTERESAR: