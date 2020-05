Luisito Comunica sobre canción de Camilo a Evaluna: “Le está diciendo a la chica ‘tengo cosas mejores y me estoy conformando’

El famoso creador de contenido Luisito Comunica sorprendió al referirse al tema ‘Favorito’, canción que compuso el cantante Camilo Echeverry para su esposa Evaluna Montaner.

El youtuber señaló que para él, ese tema no tiene nada de romántico. Él compartió su opinión a través de su cuenta de Instagram donde tiene miles de seguidores.

“La escuché bien y a mi parecer es el carnal diciéndole a la chica ‘tengo cosas mejores y me estoy conformando’ (…) el brother le dice a la chica, literal, ‘he comido en los mejores lugares, podría estar viajando un chingo por el mundo, tengo amigas súpermodelos, pero me quedo contigo que no tienes nada de eso, pero me conformo’”, comentó el influencer.

Minutos más tarde, volvió a afirmar su opinión. “Entiendo el mensaje, sé que es una canción de amor, está muy bonita (...) es como decir que no necesito nada más, pero hay otra manera de interpretarla que se escucha más bien como no tienes lo que busco, podría tener algo mucho mejor, pero ok”, agregó.

