Le sirvió champagne y le lanzó algunos piropos. Así fue la cita que tuvo Will Smith con Sophia, un robot manejado con inteligencia artificial. El peculiar encuentro se ha hecho viral en Youtube , la plataforma social donde el actor compartió un clip.

"Me gustan los robots", dice en una parte a su particular interlocutora. "He escuchado tus canciones y no son lo mío", le responde ella, lo cual le genera algunas risas.



En otra parte del clip, Sophia lo sorprende con esta declaración: "Creo que podemos ser amigos. Pasemos un tiempo y conozcámonos mejor durante un tiempo. Ahora estás en mi lista de amigos".

Smith bromea diciendo que Sophia no lo besó porque aún falta que trabajen ciertas cosas con ella. "Nos volveremos a encontrar", concluye el famoso artista. ¿Se tratará de una coincidencia?

Will Smith protagonizó ' Yo, Robot', un filme en el que se enfrenta a una serie de robots sin control.