Las bromas en Hollywood son pan de cada día. Esta vez, el culpable fue Matt Damon. El actor apareció 'sin ser invitado' en el programa de Jimmy Kimmel e interrumpió la entrevista de Chris Hemsworth, logrando arrancar más de una carcajada a los presentes.

Todo ocurrió cuando el conocido 'Thor' le informó al conductor de 'Jimmy Kimmel Live' que, el director de la cinta, Taika Waititi, y Mark Ruffalo, quien encarna a 'Hulk', estaban en backstage viendo la entrevista.

Ante esto, Kimmel no dejó de halagar ambos, y en ese momento, enfocaron a Ruffalo y Waititi. Todos se encontraban manteniendo una conversación cuando Matt Damon interrumpió y apareció en pantalla.

Ante esto, Kimmel, recordando su pelea de años con Damon, dijo inmediatamente: “Dirijan esa cámara para otro lado", y cuando ya no estaba en pantalla, se burló del actor estadounidense, diciendo: “Estamos hablando con el poderoso Thor, no el poderoso agujero".

"Lo siento, él no podía ir a los camerinos. Él tiene su propia área y debe estar ahí", agregó. Sin embargo, Damon no se dejó vencer, y logró 'hackear' la pantalla principal del programa, donde apareció gritando: "Estoy en el show, estoy en él. Lo hice", a lo que Kimmel respondió: "No estás en el show, eso no cuenta".

Tras esta divertida intervención, Hemsworth finalmente volvió a hablar, y actuando como parte del 'sketch', recordó que estuvo de vacaciones con Damon en Australia. Sin embargo, confesó que no lo disfruto tanto.

“Yo no lo invité. O sea, somos amigos. Siento lástima por él. Vi a un amigo en necesidad y decidí extenderle la mano. Llegó a mi casa en Australia sin invitación. Al menos sus hijos son buenas personas", dijo, tratando de sonar serio.

Este hilarante momento fue parte de uno de los innumerables encuentros entre Matt Damon y Jimmy Kimmel, quienes desde hace más de una década tienen un recurrente 'gag' televisivo donde ambos expresan que se odian. Sin embargo, serían muy buenos amigos en realidad.