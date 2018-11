El cantante peruano Jair Mendoza , ex participante de los programas concurso La Voz Perú y Los 4 finalistas, presentó el videoclip de su nuevo tema “Atado a ti”, primer single de su primer disco.

A través de su cuenta oficial de YouTube, Jair Mendoza presentó el videoclip de esta balada, cuya historia de amor está protagonizada por el cantante y la actriz nacional Andrea Luna.

El video está dirigido y producido por Duilio Sanguineti, cuenta la historia de un hombre que lucha contra el recuerdo de la mujer que amó y que por circunstancias de la vida tuvo que separarse.

Con 10 años de trayectoria musical, que incluye giras y destacadas participaciones en televisión, Jair Mendoza presentó este nuevo single.

Sobre el proceso de grabación del videoclip de “Atado a Ti”, Jair expresó: “Me pareció súper interesante, trabajar con Andrea fue todo un reto, ella es una gran actriz, me ayudó a desarrollar la historia de manera natural. Me interesa mucho que la gente se conecte con la historia y la viva con la intensidad con la que yo la he vivido”, contó Mendoza.

Por su parte, Andrea Luna señaló que la experiencia fue gratificante. Además, destacó la calidad musical del intérprete nacional.

“Todos tenían muy buena disposición y fue muy gratificante trabajar con un equipo tan profesional. Jair es un chico muy talentoso, buen compañero, muy intuitivo, que se dejó guiar por el director y por el equipo técnico y además logra transmitir con su actuación y sus canciones de una manera única”, sostuvo.

Hasta el momento, el videoclip del single “Atado a ti” ya cuenta con más de 33,865 reproducciones en YouTube. Los comentarios resaltan la buena interpretación de Jair Mendoza y la gran calidad actoral de Andrea Luna.