Gian Marco acaba de lanzar la canción ‘Tú No Te Imaginas’, el segundo sencillo de su próximo material discográfico titulado ‘Intuición’, cuyo estreno oficial está previsto para los primero días de octubre.

Este tema forma parte del álbum número 15 que Gian Marco ha cosechado a lo largo de sus más de 30 años de exitosa carrera como solista, cuya letra y música están a su cargo y ha sido producido por Sony.

“Tú no te imaginas cuánto me ha costado comenzar de nuevo entre el recuerdo y tu pasado. Tú no te imaginas lo que te he querido de una vez por todas o regresas o te olvido...”, dice el estribillo del tema.



El clip fue lanzado el pasado 15 de setiembre en YouTube y hasta el momento tiene más de 30,000 reproducciones. Gian Marco agradeció los mensajes de felicitación que sus fanáticos le dejaron en la plataforma.

“Gracias a todos por sus comentarios. Estoy muy feliz que les haya gustado la canción! Sigan compartiendo este nuevo video. Se viene el nuevo disco muy pronto. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse aquí en el canal! Abrazos!”, escribió.